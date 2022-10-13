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Футбол заради перемоги. PIN-UP UKRAINE підтримала благодійний матч в Одесі
На стадіоні «Чорноморець» в м. Одеса відбувся благодійний футбольний матч «Футбол заради перемоги» за участі зірок українського шоубізнесу та спорту. Компанія PIN-UP UKRAINE стала титульним партнером матчу.
Збірна зірок України грала проти збірної зірок Одеси. Серед гравців були: Юрій Ткач, Влад Ващук, Віктор Вацко, Вова Шумко, Антон Вельбой та інші. Наставниками зірок стали тренер Олексій Михайличенко та футболіст Семен Альтман.
Футбольний матч мав благодійну мету - протягом трансляції гри глядачі з усього світу робили донати. Всі виручені кошти підуть на рахунок ГО «Ліга Життя», яка відзвітує та розподілить кошти згідно з запитами.
«Сьогодні всі українці є однією великою командою, яка прагне здолати загарбника. Компанія PIN-UP UKRAINE стала титульним партнером цього благодійного зіркового матчу, бо вірить, що такі ініціативи наближають нас до перемоги. Ми віримо, що незабаром наші спортсмени зможуть грати під мирним небом, а Україна не сходитиме зі спортивних майданчиків світу», - прокоментував COO PIN-UP UKRAINE Ігор Зотько.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Організатори матчу - ГО «Ліга життя», ФК «Чорноморець», Українська асоціація футболу, Improv Live Show.