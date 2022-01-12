Германия не упрощала въезд для граждан Украины

Информация о том, что Германия упростила въезд в страну для граждан Украины, не соответствует действительности.

Согласно сообщению МВД Германии, разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, у которых есть действующий сертификат о вакцинации.

При этом требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

Те, кто не имеет справки о вакцинации, могут въехать в Германию по отрицательному тесту только в случае, если они являются гражданами, резидентами Евросоюза или их близкими родственниками, или подпадают под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях).

Невакцинированным туристам из Украины въезд в Германию запрещен.

На сегодняшний день неограниченный въезд в Германию возможен для жителей следующих стран и регионов: Чили, Гонконг, Индонезия, Колумбия, Макао, Новая Зеландия, Перу, Саудовская Аравия, Южная Корея, Тайвань.

При этом, за исключением Австрии, все соседние немецкие страны в настоящее время считаются зонами повышенного риска.

Ранее сообщалось, что с 9 января Украина якобы больше не входит в список стран повышенного риска заражения коронавирусом для Германии.

В частности, на сайте МИД Украины было указано, что c 00:00 9 января 2022 года при въезде из Украины в Германию применяются общие правила.