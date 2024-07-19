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Тип
благодійність
Категорія
Суспільство
Дата публікації

ГО «Вільні та вірні» організовує «Щасливі суботи» для дітей військових

Пресслужба ГО «Вільні та вірні»
Пресслужба ГО «Вільні та вірні»

Громадська організація «Вільні та вірні» підтримує родини військовослужбовців та загиблих героїв в Одесі та організовує регулярні благодійні заходи «Щасливі суботи».

Ці зустрічі стали справжнім святом для дітей та їхніх матерів, які знаходять тут не лише розваги, а й підтримку.

Щосуботи для малечі працюють аніматори та спеціалісти з аквагриму, організовуючи веселі конкурси та ігри. Поки діти насолоджуються розвагами, їхні матері мають можливість взяти участь у бранчі з психологом, яка сама є вдовою військовослужбовця і як ніхто розуміється на проблемах дружин військових. Спеціалістка надає цінні професійні поради та допомагає жінкам справлятися з відчуттям болю та зневіри, спричиненими втратою близьких.

«Організація таких заходів є надзвичайно важливою, оскільки ми прагнемо створити острівець радості та підтримки для родин наших героїв. «Щасливі суботи» допомагають дітям відволіктися від важкої реальності війни, а їхнім матусям надають можливість отримати необхідну психологічну підтримку. Це не тільки сприяє їхньому емоційному здоров’ю, а й зміцнює наше суспільство», — наголошує засновник ГО «Вільні та вірні» Віталій Герсак.

За словами організаторів, проведення «Щасливих субот» є надзвичайно важливим для місцевих жителів. Війна залишає глибокий слід у житті сімей військовослужбовців, особливо дітей, які потребують стабільності та емоційної підтримки.

«Агресор може тимчасово позбавити нас електрики, побутового комфорту і навіть домівок, але він ніколи не відбере у маленьких українців їхнє дитинство – зазначають у ГО «Вільні та Вірні».