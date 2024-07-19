ГО «Вільні та вірні» організовує «Щасливі суботи» для дітей військових

Громадська організація «Вільні та вірні» підтримує родини військовослужбовців та загиблих героїв в Одесі та організовує регулярні благодійні заходи «Щасливі суботи».

Ці зустрічі стали справжнім святом для дітей та їхніх матерів, які знаходять тут не лише розваги, а й підтримку.

Щосуботи для малечі працюють аніматори та спеціалісти з аквагриму, організовуючи веселі конкурси та ігри. Поки діти насолоджуються розвагами, їхні матері мають можливість взяти участь у бранчі з психологом, яка сама є вдовою військовослужбовця і як ніхто розуміється на проблемах дружин військових. Спеціалістка надає цінні професійні поради та допомагає жінкам справлятися з відчуттям болю та зневіри, спричиненими втратою близьких.

«Організація таких заходів є надзвичайно важливою, оскільки ми прагнемо створити острівець радості та підтримки для родин наших героїв. «Щасливі суботи» допомагають дітям відволіктися від важкої реальності війни, а їхнім матусям надають можливість отримати необхідну психологічну підтримку. Це не тільки сприяє їхньому емоційному здоров’ю, а й зміцнює наше суспільство», — наголошує засновник ГО «Вільні та вірні» Віталій Герсак.

За словами організаторів, проведення «Щасливих субот» є надзвичайно важливим для місцевих жителів. Війна залишає глибокий слід у житті сімей військовослужбовців, особливо дітей, які потребують стабільності та емоційної підтримки.

«Агресор може тимчасово позбавити нас електрики, побутового комфорту і навіть домівок, але він ніколи не відбере у маленьких українців їхнє дитинство – зазначають у ГО «Вільні та Вірні».