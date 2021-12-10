Грузия упростила украинцам условия въезда

Для подтверждения безопасного либо “зеленого” ковид-статуса иностранным гражданам, которые прибывают в Грузию, теперь достаточно предоставить документы, выданные в их стране проживания.

Это изменение внесено правительством Грузии и уже вступило в силу, сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

Начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе отметил, что цель этого решения — упростить въезд граждан других государств. В их число входят и украинцы.

Теперь "зеленый" статус иностранных граждан, которые не зарегистрированы на электронном портале www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будут проверять по QR-коду, выданному страной. Также будет действовать справка о полной вакцинации или документ об отрицательном результате ПЦР-теста, выданный соответствующим учреждением другого государства.

С 1 декабря в Грузии действуют ограничения: только обладатели безопасного ковид-статуса могут посещать открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе и бары, другие объекты питания, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, горнолыжные курорты.

Требование подтвердить безопасный ковид-статус предъявляется только для людей старше 18 лет.

"Зеленый статус" присваивается полностью вакцинированным людям, тем, кто сдал 72-часовой тест на ПЦР или 24-часовой тест на антигены либо излечился от коронавирусной инфекции.

Но в декабре 2021 года многие страны не ослабляют правила въезда, а даже ужесточают их. Так, власти Республики Кипр ввели обязательное ПЦР-тестирование на Covid-19 для всех пассажиров, которые прилетают в аэропорты острова. Это касается также вакцинированных и переболевших людей вне зависимости от того, из какой страны они прибывают. Причем расходы на тестирование пассажирам необходимо будет покрывать самостоятельно.

Европейская комиссия также выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.