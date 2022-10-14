Ілон Маск перебуває під федеральним розслідуванням через його угоду з Twitter, - ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск, який збирався придбати компанію Twitter Inc за $44 мільярди, перебуває під федеральним розслідуванням у зв’язку зі зривом угоди.

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Про це пише CNN з посиланням на заяву соціальної мережі.

Поки незрозуміло, які агентства можуть проводити розслідування, і Twitter не вказав, які конкретні дії Маска американські чиновники можуть розслідувати. У заяві Twitter просто зазначено, що влада вивчає "поведінку" Маска, пов’язану з угодою.

У судовій заяві компанії звинувачується юридична команда Маска в тому, що вона не підготувала проекти повідомлень з Комісією з цінних паперів і бірж і слайд-презентацію для Федеральної торгової комісії в рамках поточного судового розгляду двох сторін щодо того, чи може Маск відмовитися від угоди.

У відповідь на подання Twitter Алекс Спіро, адвокат Маска, сказав, що це було зроблено навмисно, щоб відвернути увагу від власних юридичних проблем Twitter, які виникли після звинувачень соціальної мережі у недостатньому захисті даних користувачів.

"Керівництво Twitter само перебуває під федеральним розслідуванням", — сказав Спіро в заяві CNN.

Федеральна торгова комісія, яка відповідає за виконання умов угоди з Twitter, як стверджує CNN , публічно не починала розслідування.

Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов на Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.

Але вже в жовтні мільярдер заявив, що знову готовий завершити купівлю Twitter.