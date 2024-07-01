"Інклюзивний" клас авто від ОККО та Uklon: 8,5 тис км за 5 місяців роботи у Львові

За 5 місяців роботи у Львові "Інклюзивним" класом авто, який запустив онлайн-сервіс виклику авто Uklon при підтримці мережі ОККО, скористалися 159 пасажирів, здійснивши понад 800 поїздок. Загальний кілометраж склав - 8 500 км.

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Нині у місті та передмісті (в радіусі 20 км) в рамках проєкту курсують 3 адаптовані автівки, на закупівлю яких компанія OKKO виділила кошти, а також забезпечила їх пальним протягом року.

"Ініціатива створила умови і дала можливість людям, що користуються кріслом колісним, без перешкод дістатися до лікарні, залізничного вокзалу, торговельних центрів. І це, до речі, згідно статистики, найпопулярніші маршрути користувачів сервісу. Створювати умови для людей, щоб вони могли вести активне соціальне життя і бачити результати цієї роботи, - мотивує нас на шляху подальшої розбудови безбар’єрного простору в Україні", - коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

"Ми активно працюємо над розвитком класу авто "Інклюзивний" у Львові. Перші півроку продемонстрували нам, що цей сервіс дуже потрібний місту і ми дійсно раді, що разом з партнером ОККО ми можемо змінювати та покращувати повсякденне життя львівʼян. Далі — більше, плануємо закупити нові авто і ще активніше розвивати "Інклюзивний" в західній частині України", — коментує СЕО Uklon Сергій Гришков.

Фото: пресслужба ОККО

Нагадаємо, що авто класу "Інклюзивний" оснащені механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. Усі поїздки на авто цього класу виконують професійні драйвери, які пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії із людьми з порушеннями опорно-рухового апарату.

Крім послуги перевезення, у разі, якщо пасажир з інвалідністю пересувається без супроводу, водій допоможе перенести багаж або особисті речі.

Ініціативу OKKO та Uklon також підтримала мерія Львова, яка впровадила механізм компенсації вартості проїзду для користувачів послуги, аби зробити поїздки ще доступнішими.