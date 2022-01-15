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Итальянским полицейским закупили розовые защитные маски: профсоюз выступил с протестом
Профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции с просьбой решить вопрос относительно закупленных масок для лица, которые оказались розового цвета.
Об этом сообщает Euronews.
Как отмечает издание, итальянский профсоюз полицейских подал жалобу из-за розовых масок стандарта FFP2, которые офицерам выдали для ношения на службе в нескольких провинциях страны.
Стражи правопорядка считают, что данная экипировка может "навредить имиджу учреждения".Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам генерального секретаря Автономного полицейского союза (SAP) Стефано Паолони, розовые маски не сочетаются с образом сотрудников.
"Мы призываем к немедленным действиям, чтобы коллеги несли службу в масках другого цвета, например, белого, синего или черного. В любом случае маски должны соответствовать униформе государственной полиции, а не быть неуместных цветов", — говорится в заявлении SAP.
Негодование полицейских прокомментировала заместитель министра инфраструктуры Италии Тереза Белланова в своем Twitter.
Чиновница написала, что "уважение к униформе исходит не из цвета, а из поведения и работы мужчин и женщин, которые ее носят".
Маски для лица розового цвета в Италии также закупили сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.