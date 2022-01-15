Итальянским полицейским закупили розовые защитные маски: профсоюз выступил с протестом

Профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции с просьбой решить вопрос относительно закупленных масок для лица, которые оказались розового цвета.

Об этом сообщает Euronews.

Как отмечает издание, итальянский профсоюз полицейских подал жалобу из-за розовых масок стандарта FFP2, которые офицерам выдали для ношения на службе в нескольких провинциях страны.

Стражи правопорядка считают, что данная экипировка может "навредить имиджу учреждения".

По словам генерального секретаря Автономного полицейского союза (SAP) Стефано Паолони, розовые маски не сочетаются с образом сотрудников.

"Мы призываем к немедленным действиям, чтобы коллеги несли службу в масках другого цвета, например, белого, синего или черного. В любом случае маски должны соответствовать униформе государственной полиции, а не быть неуместных цветов", — говорится в заявлении SAP.

Негодование полицейских прокомментировала заместитель министра инфраструктуры Италии Тереза Белланова в своем Twitter.

Чиновница написала, что "уважение к униформе исходит не из цвета, а из поведения и работы мужчин и женщин, которые ее носят".

Маски для лица розового цвета в Италии также закупили сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.