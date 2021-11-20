Канада разрешила прививать детей с пяти лет вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины "Comirnaty" от Pfizer-BioNTech против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает BBC.

Это первая вакцина против коронавируса, одобренная для этой возрастной группы в Канаде. По данным Pfizer, испытания вакцины среди детей показали такие же результаты безопасности и эффективности, как и испытания среди взрослых от 16 до 25 лет — 90,7%.

Детям в возрасте 5—11 лет будут колоть одну треть от дозы с интервалом в 21 день.

"Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, и (это) знаменует собой важную веху в борьбе Канады с COVID-19", — говорится в сообщении Минздрава Канады.

В ведомстве заявили, что для детей преимущества, полученные от прививки этим препаратом, превышают вероятные риски.

Минздрав Канады требует от Pfizer-BioNTech продолжать предоставлять информацию о безопасности и эффективности вакцины для более молодой возрастной группы.

Канада заключила соглашение с Pfizer на закупку 2,9 миллиона детских доз вакцины.

Согласно последним данным Минздрава Канады, почти 75% всех канадцев полностью вакцинировано, в том числе 84% детей от 12 лет и старше.

Напомним, Pfizer достиг соглашения с поддерживаемой ООН организацией, чтобы экспериментальные таблетки от COVID-19 – Paxlovid – стали доступными в бедных странах.