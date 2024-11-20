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Канадська організація Mriya Aid відправила 30-й вантаж гуманітарної допомоги в Україну
Вантаж гуманітарної допомоги, який канадська організація Mriya Aid відправила в Україну, включає понад 200 000 доларів вартості обладнання та постачань, значну частину з яких пожертвували канадські лікарні.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Згідно з повідомленням, в Україну відправлено контейнер з гуманітарною допомогою для лікарень на передовій та військових підрозділів. Вантаж вже прибув в Україну і цього тижня буде розподілений серед лікарень. В нього входить медичне обладнання, багато з якого було надане канадськими лікарнями.
Очікується, що ця допомога стане в нагоді українським медикам та клінікам, які працюють у найгарячіших точках на сході України, і допоможе значно покращити діагностику та швидкість медичної допомоги для цивільних осіб та військових.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Благодійна організація Help Ukraine 22 – Operation Palyanytsya, яка є місцевим партнером Mriya Aid в Україні, допоможе організації ефективно розподілити допомогу серед українських лікарень, які терміново потребують допомоги.
Що входить до вантажу з гуманітарною допомогою від Mriya Aid
До обладнання, яке буде доставлене до лікарень на передовій, входять:
- діагностичні ультразвукові системи;
- ліжка для лікарень;
- ліжка для транспортування пацієнтів;
- колісні столики для пацієнтів;
- педіатричні інвалідні візки з багатофункціональною мобільністю та інші засоби пересування;
- необхідні витратні матеріали та медичні засоби для хірургії та інтенсивної терапії;
- кухонне обладнання, ковдри та аптечки першої допомоги.
Також Mriya Aid надає майже 700 турнікетів CAT 7-го покоління для подальшого розподілу організацією Freedom Friends серед Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Крім того, цього тижня Mriya Aid доставила 1000 турнікетів CAT 7-го покоління до української організації "Ініціатива E+" для подальшого розподілу.
Додамо, що цей вантаж з гуманітарною допомогою від Mriya Aid є вже 30-м з лютого 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.