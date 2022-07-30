Катар перерахував МОЗ України 5 млн доларів

Катарський фонд Qatar Fund For Development перерахував українському Міністерству охорони здоров'я 5 млн. доларів в рамках ініціативи UNITED24. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

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"Вперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу було внесено внесок від великого фонду. Такі пожертвування від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу. Ми дякуємо Qatar Fund For Development за істотний внесок у порятунок життів. Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоб кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано", - зазначив міністр Охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Згідно з повідомленням, кошти будуть направлені на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медустановах.

Нагадаємо, в рамках ініціативи United24 Україна запустила глобальну платформу для пожертвування коштів у допомогу у протистоянні збройної агресії Росії та відновлення зруйнованого під час війни.

Усього за чотири тижні роботи United24 вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень. Зокрема, першим послом фандрейзингової онлайн-платформи став знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко.