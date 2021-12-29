Киев вошел в топ-100 "умных" городов мира, обогнав Токио

За год Киев поднялся на 16 пунктов в мировом рейтинге умных городов Smart City Index и занял 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон и Токио.

Положительная динамика за год лучше только у трех городов — Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

В тройку самых умных городов мира вошли Сингапур, Цюрих и Осло. Известно, что исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели. Кроме того, учитывались данные опросов 15 тысяч местных жителей.

Киев резко поднялся сразу на 16 пунктов в рейтинге, в частности, из-за оцифровки процесса покупки билетов в общественный транспорт, сервиса парковки, и внедрения е-документов. Это и общий уровень онлайн-доступа к госуслугам исследователи высоко оценили.

В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье одни из основных вопросов, беспокоящих киевлян.

Загрязнение воздуха и пробки беспокоят киевлян больше всего. Фото: IMD Сингапур возглавил рейтинг "Топ-100 умных городов мира". Фото: IMD Киев обогнал Рим, Стамбул и Лиссабон и Токио в рейтинге умных городов. Фото: IMD

Столица Украины уже не первый раз попадает в мировые рейтинги, повышая свои позиции ежегодно. Так, накануне Киев занял 48 место среди лучших мировых стартап-экосистем по версии Global Startup Ecosystem Index от StartupBlink, где рассматривалась тысяча городов.