Киян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись комендантської години під час свят

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших містян.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Зокрема, необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Тому варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення , що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Як відомо, метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. 31 грудня транспорт працюватиме за цим графіком.

Детальна інформація про закриття кожної станції тут. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу.

"Закликаємо бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже ворог непередбачуваний", - зауважили в КМДА.

Також там нагадали, що в Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Відповідно правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.

Під час новорічних свят щодоби в місті та на об’єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони". Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники КАРС.

Також з міркувань безпеки – великих святкувань у місті не планується. Головна ялинка країни сяятиме протягом дня в Новий рік, 31 грудня та на Різдво.

Під час повітряної тривоги новорічну ялинку не підсвічуватимуть. У будні дерево сяятиме з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни.

Цьогоріч висота ялинки – 12 метрів замість 31-го, як минулого року.

Головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а на верхівці встановили герб України.