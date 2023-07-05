Кияни можуть відмовитися від паперових рахунків за комуналку: як це зробити

В Києві побутові споживачі з 10 липня отримають право відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.

Про це повідомляє КК "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Підтвердити відмову від паперових "платіжок" можна на сайті ЦКС. Натомість споживач почне отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті.

Надходити до споживача документи можуть в таких електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача; у мобільному додатку "Комуналка"; на сайтах виконавців житлово-комунальних послуг та інших платформах.

На сайті доступна функція дистанційного замовлення дублікатів рахунку-повідомлення, що має такий же вигляд, як паперовий. Оплатити "комуналку" також можна онлайн.

Як відмовитися від паперових "платіжок"

У спливаючому віконці в особистому кабінеті необхідно обрати адресу, за якою потрібно відмовитись від паперового рахунку.Те саме можна зробити на сторінці управління профілем. Якщо споживач хоче відмовитись від "платіжок" на всіх об’єктах, які має, то потрібно обрати "Відмовитись для всіх об’єктів". Якщо відмова стосується конкретного об’єкту, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати відповідний об’єкт. На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Також є можливість залишити заявку в районному сервісному центрі ЦКС.

Інфографіка: ЦКС

"Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги. Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії", - уточнили в ЦКС.

Нагадаємо, нещодавно в Україні планували підняти тарифи на воду. Президент тоді заявив, що "рішення, м'яко кажучи, ганебне". Він доручив уряду представити рішення у відповідь. До цього Шмигаль назвав підвищення тарифів на воду неприйнятним рішенням, також заявивши, що воно не було погоджене з урядом.

Тому регулятор відклав підвищення тарифів на воду, натомість розпочав консультації задля напрацювання "справедливого соціального рішення".

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