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Кияни можуть відмовитися від паперових рахунків за комуналку: як це зробити
В Києві побутові споживачі з 10 липня отримають право відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.
Про це повідомляє КК "Центр комунального сервісу" (ЦКС).
Підтвердити відмову від паперових "платіжок" можна на сайті ЦКС. Натомість споживач почне отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті.
Надходити до споживача документи можуть в таких електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача; у мобільному додатку "Комуналка"; на сайтах виконавців житлово-комунальних послуг та інших платформах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На сайті доступна функція дистанційного замовлення дублікатів рахунку-повідомлення, що має такий же вигляд, як паперовий. Оплатити "комуналку" також можна онлайн.
Як відмовитися від паперових "платіжок"
- У спливаючому віконці в особистому кабінеті необхідно обрати адресу, за якою потрібно відмовитись від паперового рахунку.Те саме можна зробити на сторінці управління профілем.
- Якщо споживач хоче відмовитись від "платіжок" на всіх об’єктах, які має, то потрібно обрати "Відмовитись для всіх об’єктів".
- Якщо відмова стосується конкретного об’єкту, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати відповідний об’єкт.
- На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.
Також є можливість залишити заявку в районному сервісному центрі ЦКС.
"Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги. Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії", - уточнили в ЦКС.
Нагадаємо, нещодавно в Україні планували підняти тарифи на воду. Президент тоді заявив, що "рішення, м'яко кажучи, ганебне". Він доручив уряду представити рішення у відповідь. До цього Шмигаль назвав підвищення тарифів на воду неприйнятним рішенням, також заявивши, що воно не було погоджене з урядом.
Тому регулятор відклав підвищення тарифів на воду, натомість розпочав консультації задля напрацювання "справедливого соціального рішення".
Джерело фото: ua.depositphotos.com