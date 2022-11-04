Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі - Кличко

Київ потрапив у фіналісти однієї з найпрестижніших премій у світі World Smart City Awards, якою відзначають інноваційні міста та проекти.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду. Цього року World Smart City Awards отримала заявки з понад 60 країн світу. Фіналістами у номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба", - зазначив він.

За його словами, переможців оголосять 16 листопада на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

"Як зазначено на сайті конкурсу, "у протистоянні військовій агресії Росії, київська влада демонструє як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. Зосереджуючись на громадській безпеці, системі мобільності та працюючи над переведенням всіх сервісів для містян в онлайн режим" , - додав Кличко.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явилась англійська версія, завдяки чому використання головних міських сервісів столиці та отримання сповіщень про повітряну тривогу стало доступним англійською мовою.