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Кличко відповів, скільки ще переселенців може прийняти Київ
Наразі у Києві проживає понад 3,5 мільйони людей, серед яких 300 тисяч - зареєстровані переселенці. Місто, у разі потреби, зможе прийняти ще кілька сотень тисяч ВПО.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю "Суспільному".
За підрахунками міської влади кількість людей, які проживали у Києві до повномасштабного вторгнення сягала 3,8 млн людей. У березні 2022 року і місті проживало близько мільйона людей, переважна більшість — чоловіки.
За словами Кличко, після деокупації Київщини улітку 2022 року люди почали повертатися. На той час населення збільшилося вдвічі — понад 2 млн, а восени вже було майже 3 млн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На сьогодні в місті Києві проживає приблизно 3,5 або 3,6 мільйона людей", — зазначив міський голова та додав, що серед цієї кількості понад 300 тисяч людей є зареєстрованим переселенцями, а приблизно ще 50 тисяч людей живе в місті без реєстрації.
"Теоретично кількасот тисяч Київ зможе прийняти", - сказав Кличко, відповідаючи на питання, чи може місто прихистити ще переселенців.