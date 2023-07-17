Кличко відповів, скільки ще переселенців може прийняти Київ

Наразі у Києві проживає понад 3,5 мільйони людей, серед яких 300 тисяч - зареєстровані переселенці. Місто, у разі потреби, зможе прийняти ще кілька сотень тисяч ВПО.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю "Суспільному".

За підрахунками міської влади кількість людей, які проживали у Києві до повномасштабного вторгнення сягала 3,8 млн людей. У березні 2022 року і місті проживало близько мільйона людей, переважна більшість — чоловіки.

За словами Кличко, після деокупації Київщини улітку 2022 року люди почали повертатися. На той час населення збільшилося вдвічі — понад 2 млн, а восени вже було майже 3 млн.

"На сьогодні в місті Києві проживає приблизно 3,5 або 3,6 мільйона людей", — зазначив міський голова та додав, що серед цієї кількості понад 300 тисяч людей є зареєстрованим переселенцями, а приблизно ще 50 тисяч людей живе в місті без реєстрації.

"Теоретично кількасот тисяч Київ зможе прийняти", - сказав Кличко, відповідаючи на питання, чи може місто прихистити ще переселенців.