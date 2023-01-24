Клієнти Приватбанку надали лікарям Донеччини обладнання на 17 млн грн

Опорні лікарні Краматорська та Курахового Донецької області отримали важливе медичне обладнання та ліки на суму понад 17 млн грн. Сталося це завдяки пожертвам клієнтів Приватбанку, які ті перерахували на благодійну програму "Допомога шпиталям та медичним закладам".

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"Це реанімаційне, хірургічне та діагностичне обладнання, найнеобхідніші медикаменти та витратні матеріали - усе, що потрібно для допомоги пораненим та хворим, які звертаються по допомогу як на місцях, так і з навколишніх регіонів", – розповідають у Приватбанку.

Придбаних медикаментів має вистачити на декілька місяців, а обладнання слугуватиме довгі роки. Як каже генеральний директор одного з опорних медичних закладів Краматорська Андрій Опришко, наразі дуже багато "занедбаних" пацієнтів, адже люди, які продовжують на лінії зіткнення, на жаль, не мають змоги отримати адекватну медичну допомогу.

Нагадаємо, що і Нова пошта допомагає благодійним фондам з перших днів російської агресії. 2014 року компанія започаткувала програму "Гуманітарна пошта України", в межах якої волонтери відправляють вантажі, доставку яких сплачує Нова пошта.