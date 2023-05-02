Комісія Мінкульту передала заповіднику корпуси Києво-Печерської лаври

1 та 2 травня комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” передала у користування заповідника 16 корпусів.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що це - пам’ятки як національного, так і місцевого значення.

Серед переданих корпусів:

келії Гостинного двору (корпус №55);

будинок господарський (корпус №60);

лікарня Гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус №68);

келії Гостинного двору (корпус №69);

келії Гостинного двору (корпус №58);

келії Гостинного двору (корпус №71);

сторожка Гостинного двору (корпус №71-А);

корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).

Представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень, огляд проходив у присутності в. о. гендиректора заповідника Максима Остапенка.

При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото- та відеофіксація, приміщення перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, раніше Мінкульт повідомив, що УПЦ МП виділила для своєї охорони окрему кімнату на території Києво-Печерської лаври, де знаходилися старовинні двері (XVIII століття). В результаті їх вирішили використовувати як мішень дня ножів.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ комісія Мінкультури розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.