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Комісія Мінкульту передала заповіднику корпуси Києво-Печерської лаври
1 та 2 травня комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” передала у користування заповідника 16 корпусів.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Зазначається, що це - пам’ятки як національного, так і місцевого значення.
Серед переданих корпусів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- келії Гостинного двору (корпус №55);
- будинок господарський (корпус №60);
- лікарня Гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус №68);
- келії Гостинного двору (корпус №69);
- келії Гостинного двору (корпус №58);
- келії Гостинного двору (корпус №71);
- сторожка Гостинного двору (корпус №71-А);
- корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).
Представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень, огляд проходив у присутності в. о. гендиректора заповідника Максима Остапенка.
При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото- та відеофіксація, приміщення перебувають у задовільному стані.
Нагадаємо, раніше Мінкульт повідомив, що УПЦ МП виділила для своєї охорони окрему кімнату на території Києво-Печерської лаври, де знаходилися старовинні двері (XVIII століття). В результаті їх вирішили використовувати як мішень дня ножів.
Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ комісія Мінкультури розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.