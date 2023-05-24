Курортному сезону все ж бути? В Одесі підготують окремі пляжі до відкриття

В Одесі видали наказ про підготовку доступу до деяких пляжів на узбережжі Чорного моря в умовах правового режиму воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації.

"Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану", - йдеться у повідомленні.

У РВА наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про умови за яких можуть бути відкриті пляжі. У документі прописано, що треба зробити на відповідних ділянках пляжних зон. Після проведення перевірки щодо виконання умов наказу, відповідні акти, до 5 червня, будуть подані до Одеської обласної військової адміністрації.

"Остаточне рішення буде прийнято Начальником Одеської ОВА та ОСУВ "Одеса", згідно з яким і буде внесено зміни у попередній минулорічний наказ, щодо роботи пляжів" - повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала й продовжує атакувати Одесу ракетами та безпілотниками.

Раніше в Одеській ОВА повідомляли, що в місті можуть закрити всі морські узбережжя для відпочинку.

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