Лікарні на ТОТ не справляються з кількістю поранених загарбників

Через великі втрати серед особового складу армії країни-агресора РФ загарбники терміново перетворюють цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях у військові шпиталі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що прифронтові цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях майже не обслуговують місцеве населення.

Через великі втрати серед особового складу військові шпиталі росіян вже давно не справляються з кількістю поранених загарбників.

Тому окупанти продовжують злочинну практику обмеження місцевого населення на ТОТ у доступі до медичних послуг, а цивільні лікарні переробляють у військові шпиталі.

"Водночас росіяни залишають невелику кількість цивільних у цих лікарнях для того, аби використовувати їх у якості “живого щита”", - підкреслюють у ЦНС.

За даними українського підпілля, наразі окупанти займають все більше цивільних медзакладів в тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Зокрема в Токмацькому районі цивільні лікарні наповнюють пораненими росіянами з-під Роботиного та інших ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали відмовляти місцевому населенню на ТОТ у наданні меддопомоги без наявності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом.