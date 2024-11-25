Майже 2 млн українців отримають "тисячу від Зеленського" через "Укрпошту": на що можна витратити

“Укрпошта” розпочне виплату державної допомоги за програмою “Зимова єПідтримка” з грудня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба оператора поштового зв'язку.

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Сума одноразової державної допомоги складатиме 1000 гривень.

Отримати виплату зможуть:

· пенсіонери;

· люди з інвалідністю I та II групи;

· одержувачі соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня. Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через "Укрпошту", формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок "Дія".

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення "Укрпошти".

На що можна витратити кошти

Отримувачі державної допомоги можуть витрачати кошти на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, а також на придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях "Укрпошти". Крім того, клієнти мають можливість використати кошти "Зимової єПідтримки" для передплати газет і журналів і придбати поштову продукцію.

Допомога буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через "Укрпошту" розпочнеться на початку грудня. Додаткові інструкції будуть надані пізніше.

Що відомо про програму "Зимова єПідтримка"

Програма "Зимова єПідтримка" є частиною ініціативи президента України Володимира Зеленського, спрямованої на підтримку громадян у складний зимовий період. Її метою є забезпечення доступу до необхідних товарів та послуг.

У реалізації проєкту беруть участь:

· Міністерство економіки України;

· Міністерство цифрової трансформації України;

· Міністерство соціальної політики України;

· АТ "Укрпошта";

· технічний адміністратор інформаційної системи;

· фізичні особи;

· розрахунковий банк;

· уповноважені банки.

Програма покликана полегшити життя громадян, надаючи фінансову допомогу для оплати основних послуг та придбання життєво важливих товарів.

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки, яка має стартувати 1 грудні. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.