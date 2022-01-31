Мама Илона Маска украинским женщинам: "Не делайте возраст 60+ проблемой для себя... Мы живем до 100 лет"

Мей Маск, канадско-южноафриканская модель, диетолог и мама одного из самых богатых людей в мире Илона Маска, в свои 73 года работает моделью для высокой моды, пишет книги и читает лекции по всему миру о старении, предпринимательстве и о том, как после 50-60 лет оставаться активной и достигать новых целей и вершин. В интервью изданию womo.ua она рассказала свое видение ситуации, когда для украинских женщин возраст 60+ становится скорее проблемой, чем просто новой вехой в жизни.

"Почему в Украине возраст 60+ становится для женщин большой проблемой? Почему отсутствует мотивация? Почему внуки должны быть единственной причиной для счастья? Не делайте возраст 60+ проблемой для себя. Делайте то, что вы всегда хотели сделать, чтобы показать людям, что вы актуальны и интересны. Если кто-то мешает вам, то у вас должен быть план. Если у вас нет мотивации и вы предпочитаете быть со своими внуками, то будьте счастливы. Вы должны выбрать, чем вы хотите заниматься всю оставшуюся жизнь", — заявила Мей Маск.

По ее словам, ее мама не проводила время со своими внуками, она до 96 лет работала художником, после чего следила за всеми путешествиями своих детей и внуков и с удовольствием познавала мир.

Мей Маск. Фото: Elle

"Вы — единственный человек, который может мотивировать себя. Вы должны решить, какие проекты интересны и приносят радость, а затем вы должны их реализовывать. Если у вас недостаточно опыта, чтобы начать новый бизнес, начните новое хобби. Если вам приходится работать, вам нужно найти то, что вам нравится делать и где люди оценят ваш опыт и мудрость. 50 лет означает, что половина жизни позади. Мы живем до 100 лет. Наслаждайтесь следующими 50 годами", — уверена Маск.

Полное интервью Мей Маск для дайджеста деловой женщины WoMо читайте здесь.