Мер Дніпра заявив про ризик втрати 3,3 мільярда гривень з міського бюджету

Напередодні розгляду законопроєкту про державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні Дніпро та інші міста знову “намагаються пограбувати”, зокрема йдеться про 3,3 млрд гривень бюджету Дніпра. Про це повідомляє мер міста Борис Філатов у блозі на Oboz.ua.

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"Простими словами поясню, як і навіщо група певних товаришів спробує забрати тільки в нашого міста 3,3 мільярда гривень. А заразом "відцапати" гроші у майже 200 територіальних громад. Усе це мотивується гаслами про "розрив бюджету". Нинішня бюджетна колотнеча подається нам під соусом "усі кошти на війну" – звучить дуже справедливо", – зазначив він.

Філатов нагадав ініціаторам про ще "один паскудний кейс", коли у міст забрали ПДФО "і не змогли витратити ці гроші з користю". За його словам, ці мільярди гривень замість допомоги армії "запроторили назад до держбюджету".

"Але, як бачимо, своїх намагань поглибше залізти в кишені місцевого самоврядування ніхто не залишить", — повідомляє Філатов.

Як додав мер, якщо Кабінет міністрів і Верховна Рада позбавить Дніпро та інші міста цих грошей, зникне можливість ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

"Вставляти вікна і ремонтувати покрівлі в будинках, школах, дитсадках і лікарнях стане просто неможливо, тому що на це не буде грошей. Адже є ті, хто гасає високими кабінетами і розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопастити гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка під назвою "додаткова дотація". Після чого ці ресурси розподілятимуться в "ручному режимі". Однак у цьому мішку і без того достатньо коштів, навіть більше, ніж було заплановано в бюджеті поточного року. Фактично територіальні громади підпишуть під політичні зобов'язання замість того, щоб залишити мешканцям міст та місцевому самоврядуванню те, що їм і так належить", — зауважив Філатов.

Раніше сільські і міські голови звернулись до президента України Володимира Зеленського із закликом зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад задля захисту громадян від стрімкого росту тарифів чи зриву опалювального сезону, блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення.

Водночас уряд у законопроєкті про держбюджет-2025 ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад, повідомляє Асоціація міст України.

Близько 70 нардепів виступили проти цієї позиції уряду і звернулись до віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби. На їхню думку, джерелом для збереження 12,9 млрд грн реверсної дотації в місцевих бюджетах може стати додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу РФ.