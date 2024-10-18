Мережа аптек "АНЦ" та фонд "Повернись живим" запустили ініціативу "Кешбек за донат" для підтримки армії та вдячності українцям

Мережа аптек "АНЦ" продовжує свій внесок у підтримку українських захисників через співпрацю з Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим". Впродовж двох років завдяки спільним зусиллям передано фонду "Повернись живим" 12 808 000 гривень, які спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання для Збройних сил України. Ці кошти пішли на придбання тепловізійної оптики, квадрокоптерів, автомобілів, а також систем захисту та розвідки, що допомагають рятувати життя військових.

Щоб залучити більше людей до підтримки армії та подякувати клієнтам за їхню допомогу, "АНЦ" разом з фондом "Повернись живим" розпочинають нову ініціативу під назвою "Кешбек за донат". Тепер кожен, хто робить донат на сайті anc.ua , який буде зараховано на Фонд «Повернись живим», отримає 1% кешбеку на бонусний рахунок ЛАЙК. Ці бонуси можна використовувати на купівлю ліків та товарів для здоров'я в аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@". У жовтні, першому місяці дії проєкту, кешбек становитиме 3%.

"Ми щиро вдячні нашим клієнтам за їхню підтримку ЗСУ та їхню готовність допомагати країні в цей складний час. Завдяки ініціативі "Кешбек за донат" ми хочемо не лише підтримати наших військових, а й зробити внесок у добробут наших клієнтів. Ця ініціатива об’єднує всіх: кожен донат – це крок до нашої перемоги, а бонуси – це можливість потурбуватися про власне здоров’я з вигодою", – зазначив генеральний директор мережі аптек "АНЦ" Микола Щербина.

Підтримка армії та турбота про здоров'я

Ініціатива "Кешбек за донат" спрямована на те, щоб залучити якомога більше українців до допомоги армії та водночас дати їм змогу піклуватися про своє здоров’я більш ощадливо. Кожен донат, незалежно від суми, стає внеском у нашу спільну перемогу, що дозволяє підтримати захисників і захисниць України.

"Кожна гривня, передана на підтримку армії, – це шанс врятувати життя наших військових і забезпечити їх усім необхідним. Разом з нашими клієнтами ми робимо важливий внесок у забезпечення армії всім необхідним для більш ефективної боротьби на фронті. Водночас ми не забуваємо про наших клієнтів, тому пропонуємо їм можливість отримувати кешбек за їхню підтримку", – додав Микола Щербина.

Підтримка економіки України

Окрім підтримки армії, проєкт "Кешбек за донат" також має позитивний вплив на економіку України. Використання кешбеку в аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@", сприяє розвитку національного бізнесу, створенню робочих місць, сплаті податків і забезпеченню стабільного економічного зростання.

"Ми впевнені, що об’єднуючи зусилля бізнесу, громадськості та благодійних організацій, можемо досягнути не лише перемоги на полі бою, але й зміцнення нашої економіки. Кожен клієнт, який використовує кешбек в наших аптеках, підтримує українське виробництво, створення робочих місць та наповнення бюджету країни", – підсумував Микола Щербина.

Вдячність і турбота

Мережа аптек "АНЦ" висловлює подяку всім, хто підтримує ініціативу та долучається до допомоги ЗСУ. Кожен донат – це крок до нашої спільної перемоги та можливість подбати про своє здоров’я з вигодою.

"Ми віримо, що цей спосіб подяки нашим клієнтам може стати загальнонаціональною ініціативою, і запрошуємо всі національні та регіональні мережі долучитися до цієї програми, нараховуючи бонуси клієнтам за їх донати", – підсумував Микола Щербина.