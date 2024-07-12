Мережа аптек "Бажаємо здоров’я" переказала для лікарні Охматдит 1 000 000 гривень

8 липня 2024 року стало чорною сторінкою в історії дитячої лікарні "Охматдит". Вранці цього дня ворожа ракета завдала нищівного удару по відділенню токсикології, серйозно пошкодивши ще чотири корпуси лікарні. Це стало великою трагедією для усіх, хто працює та лікується у "Охматдиті".

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Щороку лікарня приймає понад 20 000 дітей, надаючи медичну допомогу найтяжчим хворим та пацієнтам, що потребують постійного медичного нагляду. У результаті ракетного удару загинули люди, були зруйновані медичні обладнання та інфраструктура, що значно ускладнює надання невідкладної медичної допомоги.

Мережа аптек "Бажаємо здоров'я" висловлює щирі співчуття родинам загиблих, всім постраждалим, їхнім близьким та працівниками лікарні "Охматдит".

"Ми глибоко співчуваємо родинам, які втратили своїх близьких внаслідок цієї трагедії. Ми сподіваємось і віримо, що наш внесок у розмірі 1 000 000 гривень переданий через Благодійний Фонд Охматдит “Здорове дитинство” допоможе прискорити процес відновлення та надання медичної допомоги дітям, які потребують негайного лікування.

Ми розуміємо, що кожен день для пацієнтів "Охматдиту" має велике значення і наскільки допомога є дуже важливою для лікарні. Оскільки необхідно терміново відновити зруйновані відділення та забезпечити медичним персоналом усі необхідні ресурси для продовження лікування пацієнтів, задля того, щоб продовжувати рятувати життя та здоров’я ще тисячі дітей", - йдеться у повідомленні.

Підтримка лікарні у цей складний час є не лише проявом людяності, але й інвестицією в майбутнє нашої нації. Ця трагедія нагадує нам про важливість солідарності та допомоги тим, хто цього потребує. Сподіваємося, що завдяки спільним зусиллям вдасться відновити лікарню та забезпечити дітям необхідне лікування.