Мешканці прифронтових районів Миколаївщини почали отримувати безкоштовні дрова

Миколаївська область стала першою, де мешканці прифронтових територій почали безкоштовно отримувати дрова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

"Цього тижня деревину паливну безоплатно доставили жителям населених пунктів Шевченківської та Галицинівської громад. Поступово дрова отримають і всі інші громади, що межують з районами проведення бойових дій.", - йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Миколаївська область стала взірцевим приклад швидкого реагування.

"Чекаю на таку ж оперативність і від інших областей. Дрова населенню потрібні вже сьогодні", – додала вона.

Зазначається, що дізнатися алгоритм отримання безоплатних дров у Миколаївській області можна за такими номерами:

- Баштанський район: (098) 738-83-18 (графік роботи з 08:00 до 20:00);

- Вознесенський район: (066) 779-46-18 (з 08:00 до 20:00);

- Миколаївський район: (068) 535-91-19, (051) 532-19-67 (з 08:00 до 18:00).

Нагадаємо, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.