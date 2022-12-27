Мешканців Донеччини з 2 січня будуть безкоштовно евакуювати в Черкаську область

З 2 січня розпочнеться евакуація мешканців Донецької області до Черкаської області, що проводитиметься безкоштовним поїздом з Покровська до станції імені Тараса Шевченка (місто Сміла). Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій, рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах.

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Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю треба звертатися за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися за допомогою в евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

У відомстві вказують, що на Черкащині внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід.

Як уточнюють в міській раді Краматорська - найбільшого наразі міста Донеччини, підконтрольного Україні - рішенням урядового координаційного штабу обов’язкова евакуація мешканців регіону з 2 січня була перенаправлена з Тернопільської саме до Черкаської області.

"Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України. Бо зараз найважливіше - зберегти життя!" - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що влада надасть гарантії безкоштовного проживання у комунальних закладах Черкаської області, надання гуманітарної, психологічної та медичної допомогу, а також соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".

Нагадаємо також, що мешканців Херсонської області наразі евакуюють до Хмельниччини: щоденний безкоштовний потяг відправляється з Херсона у Хмельницький о 15:27. За словами профільної міністерки Ірини Верещук, на ньому щодня залишають деокупований облцентр близько 300 людей.