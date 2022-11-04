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Мешканців Київщини попередили про перебої із водопостачанням
У населених пунктах Київської області можливі перебої з водопостачанням. Людям рекомендують мати вдома запаси питної та технічної води.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба
"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням", - зауважив Кулеба.
Він просить громадян, запасатися запасами питної та технічної води.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість — це шлях до перемоги. Працюємо. Тримаємо стрій!", - підкреслив Кулеба.
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