Мешканців Київщини попередили про перебої із водопостачанням

У населених пунктах Київської області можливі перебої з водопостачанням. Людям рекомендують мати вдома запаси питної та технічної води.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням", - зауважив Кулеба.

Він просить громадян, запасатися запасами питної та технічної води.

"Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість — це шлях до перемоги. Працюємо. Тримаємо стрій!", - підкреслив Кулеба.

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