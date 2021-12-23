Международный кооперативный альянс изучает опыт "COOP Украина" в сфере образования

Международный кооперативный альянс (МКА) заинтересовался опытом "COOP Украина" в сфере образования. В частности, в начале 2022 года именно с этой целью Украину посетит член правления доктор Оноре Филхо. Об этом сообщили в пресс-службе "COOP Украина".

Ссылаясь на слова председателя правления "Укркоопсоюза" ("COOP Украина") Ильи Гороховского, в пресс-службе сообщили, что этот проект возник по инициативе украинской стороны и при одобрении главы МКА. В частности, во время выступления на Генеральной ассамблее Международного кооперативного альянса в Кигале, Руанда, лидер украинской потребительской кооперации ("COOP Украина") Илья Гороховский внес предложение о создании в рамках этой организации органа, который занимался бы кооперативным образованием, обобщал и распространял опыт, способствовал улучшению коммуникации и обмену информацией, идеями, навыками и практиками, профессорами и студентами. Это предложение, с учетом успешных кейсов в образовательной системе "COOP Украина", вызвало интерес у иностранных коллег, началась проработка вопроса, и, как результат, идет активная работа по созданию Отраслевого комитета по кооперативному образованию в структуре МКА.

"Мы видим большие перспективы в образовательной сфере и создание на международном уровне структур, которые помогают кооперации разных стран консолидировать опыт, взаимодействовать. Это дает новые возможности для нас и для Украины в целом", — отметил Илья Гороховский.

Кроме того, в рамках этого проекта член правления "Укркоопсоюза", директор Учебно-методического центра "Укркоопсоюза" "Укркоопобразование" Лидия Войнаш приняла участие в подготовке документального фильма о кооперативном образовании в системе потребительской кооперации Украины, который был представлен на Всемирном кооперативном конгрессе в Сеуле в декабре 2021 года, где опыт COOP Украина рассматривался как передовой.

Как сообщает пресс-служба "COOP Украина", речь идет, в частности, об участии профильных специалистов "Укркоопсоюза" в разработке стандартов профессионального предвысшего образования по бизнесу, управлению и сервису, которые первыми в Украине были утверждены приказами Министерства образования и науки Украины летом 2021 года. Эти стандарты будут использоваться для определения содержания и оценки результатов образовательной деятельности по образовательно-профессиональным программам профессионального предвысшего образования и являются обязательными для выполнения всеми субъектами образовательной деятельности независимо от формы собственности и сферы управления.

Как известно, "COOP Украина" входит в ряд международных кооперативных организаций, в частности, в МКА с 1992 года, принимает активное участие в развитии кооперативного движения во всем мире, в том числе по вопросам образования и профессиональной подготовки. По состоянию на 2021 год в образовательную систему "COOP Украина" входят 20 колледжей, два института и два университета.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало о работе кооперации во время пандемии и об успехах кооперативного Университета третьего возраста в Полтаве.