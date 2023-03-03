Міська влада попереджає про сильний вітер у Києві 4 березня: що рекомендують

У Києві 4 березня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Міська влада рекомендує не ходити біля рекламних щитів та дерев.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - йдеться у повідомленні.

У КМДА просять, якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

При травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 0444303713.

Нагадаємо, за температурою повітря зима 2022/2023 років увійшла в п’ятірку найтепліших за всю історію спостережень з 1812 року.