Муніципальна охорона та лікарі намагались врятувати військового, який помер у столичній лікарні - відео

Бійця 95 ОДШБр який помер на території Київської міської клінічної лікарні №4 намагались врятувати працівники муніципальної охорони та лікарі, в той час як він намагався завдати собі шкоди.

Про це свідчить відео, що з'явилось у соцмережах.

У соцмережах зявилось відео з камер спостереження та нагрудних камер у день загибелі бійця 95 ОДШБр на території Київської міської клінічної лікарні №4 Солом'янського району, де він проходив лікування.

На відео видно, що чоловік знаходиться в збудженому стані, бігає, неодноразово падає, перегортається та кричить. В свою чергу представники муніципальної охорони та лікарі намагаються йому допомогти.

Як повідомлялось раніше, 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив його на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.