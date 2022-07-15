На Київщині у селищі Макарів відкрили модульне містечко

У селищі міського типу Макарів Київської області відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб та людей, які втратили житло внаслідок російської агресії.

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Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов

“Сьогодні відкриваємо восьме модульне містечко — у Макарові. Проінспектував готовність”, - зауважив Чернишов.

Він підкреслив, що влада продовжує реалізовувати подібні проєкти у визволених від окупантів областях.

“Модульне житло тимчасове, турбота — не тимчасова!”, - підкреслив міністр.

Зазначимо, для мешканців Чернігівської області продовжується влаштування модульного містечка у селі Новоселівка.

Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що до початку зими Україна намагається зробити все, щоб якнайбільше українців, які втратили будинки через російську агресію, були забезпечені житлом.

Але зараз багато внутрішньо переміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які притулили людей у перші дні та тижні повномасштабної війни. Але останніми днями в Мінреінтеграції надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.