На Новий рік в Харкові можуть посилити комендантську годину

Харківська обласна військова адміністрація заборонить використання піротехніки та може посилити комендантську годину в області. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

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"З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки. Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром повідомимо про рішення", - цитує прес-служба голову Харківської ОВА Олега Синьогубова.

В прес-службі зазначили, що наразі розглядається можливість введення цілодобової заборони перебування в громадських місцях на 31 грудня-1 січня.

Нагадаємо, зранку 27 грудня російські військові обстріляли три райони Харкова.