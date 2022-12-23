На повне відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібен не один рік - мер

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів.

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Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, слід розуміти, що процес триватиме не один рік. Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, кошти наразі шукають. Цим питанням активно займається, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, народні депутати від Миколаївщини.

"Наскільки мені відомо, в державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва", - пояснив Олександр Сенкевич.

За його словами, технічні аспекти потребуватимуть часу: виконуючи ремонтні роботи, треба спочатку перемкнути споживачів на іншу гілку водогону, щоб люди не залишились зовсім без води. Деякі труби мінятимуть повністю, інші можна санувати.

"Ми до цього вже готуємось", - підсумував мер.

Він додав, що місто налагодило плідну співпрацю з однією із благодійних організацій, яка також погодилась профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону.

Всі організації, які виділяють грантові кошти, мають можливість самостійно обрати підрядника, профінансувати закупівлю обладнання, перевірити якість робіт.

Зазначимо, майже пів року жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.