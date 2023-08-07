На ремонті бульвару в Києві вкрали майже 5 мільйонів: підозоюють керівника КП з бізнесменом-підрядником

Слідчі Соломʼянського відділу поліції Києва за оперативного супроводу столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру керівнику комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району" та керівнику приватного підприємства.

Як повідомляють у ДСР Нацполіції та Київській міській прокуратурі, їх підозрюють у завданні збитків під час здійснення ремонту асфальтобетонного покриття у Солом’янському районі.

Так, начальникові КП інкримінують 2 статті 367 (службова недбалість), а підрядникові частину 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) та частину 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Комунальнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а підрядникові - від семи до дванадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зазначається, що за результатами спрощеної процедури держзакупівель представники комунального та підконтрольного приватного підприємств уклали між собою договір, відповідно до якого підрядник мав виконати поточний ремонт Чоколівського бульвару та ліквідувати його аварійність. Загальна вартість ремонтних робіт за договором становила майже 19 мільйонів гривень.

Фото: ДСР Нацполіції

Однак з метою привласнення коштів з бюджету міста, за версією слідства, до актів виконаних робіт вносилися недостовірні дані щодо вартості асфальтобетонної суміші, яку було завищено майже на 4,7 мільйона гривень. За даними поліції, вказані кошти були безпідставно перераховано на рахунки підрядника, а бюджету Києва завдано збитків на відповідну суму.

Нагадаємо також, що лише два тижні тому поліція Соломʼянського району викрила виконуючого обов'язки керівника іншого КП у зловживанні владою та службовому підробленні: виявилося, що той за "відкати" зберігав за торгівцями місця в обхід тендерів.