На Харківщині керівницю школи засудили до максимального покарання за роботу під окупацією

Київський районний суд Харкова 14 серпня визнав винною у колабораційній діяльності 29-річну мешканку села Гетьманівка Шевченківської громади Куп'янського району. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що під час окупації населеного пункту фігурантка добровільно обійняла посаду "виконуючої обов'язки директора" місцевої школи. Вона здійснювала набір технічного персоналу та педагогічного складу до цього закладу, приймала заяви від батьків учнів про вступ дітей до школи.

"Директорка" наголошувала на тому, що навчальний процес буде здійснюватись за російською програмою з використанням російських підручників", - зазначають у прокуратурі.

Крім того, жінка наказала бібліотекарці з’їздити до школи в селищі Шевченкове, аби отримати російські навчальні підручники для 1-11-го класів та рюкзаки із російською символікою для учнів.

У свою чергу, українські підручники, які були у школі, яку "очолила" обвинувачена, були віднесені до приміщення бібліотеки, де вони повинні були зберігатися до особливого розпорядження. Сама ж Гетьманівка, нагадаємо, перебувала під російською окупацією з 26 лютого по 8 вересня 2022 року.

Управління Служби безпеки України в Харківській області інкримінувало жінці частину 3 статті 111-1 Кримінального кодексу (пропаганда у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації, а також дії спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Суд присудив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.

Загалом же ця норма КК передбачеє виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Таким чином, фігурантці присудили максимально можливе покарання.

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