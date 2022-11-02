На Харківщині піймали "очільника" села Оскіл під час окупації

Головне управління поліції в Харківській області повідомило про підозру в колабораційній діяльності 55-річному чоловіку, який очолював окупаційну владну структуру в селі Оскіл Ізюмського району.

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Як повідомляє обласна прокуратура, йому інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

"За даними слідства, у квітні цього року місцевий мешканець села Оскіл отримав пропозицію від бойовика так званої "ЛНР" обійняти посаду "тимчасово виконуючого обов'язки голови села". Колаборант добровільно погодився на це. "Посадовець" організував роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що днями Служба безпеки України затримала за підозрою в колабораціонізмі директорку ліцею у деокупованому селищі Великий Бурлук. Крім того, було затримано ексочільника "Кондрашівського територіального відділу" російської окупаційної адміністрації Куп’янського району.