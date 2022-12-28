На Харківщині судитимуть "старосту" прикордонного села під час окупації

Харківське районне управління поліції №2 27 грудня завершило слідство та під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури передало до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який під час російської окупації села Борисівка став його "старостою".

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Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 64-річний мешканець Борисівки після незаконного вторгнення на територію держави Збройних сил Росії та окупації населеного пункту почав співпрацювати з ворогом.

26 червня чоловік спільно з військовою посадовою особою незаконного органу влади, створеного на окупованій тоді території, взяв активну участь в організації та проведенні заходу, під час якого було оголошено про його призначення на посаду "старости" села.

Встановлено, що порушник виконував у незаконно створеному органі влади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. У жовтні йому заочно повідомили про підозру.

Чоловіку інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на окупованій території). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо також, що тиждень тому до суду передали справу проти директора ліцею в селі Андріївка Куп‘янського району Харківщини, який забезпечив її при окупації російськими підручниками.