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На Харківщині судитимуть "старосту" прикордонного села під час окупації
Харківське районне управління поліції №2 27 грудня завершило слідство та під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури передало до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який під час російської окупації села Борисівка став його "старостою".
Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 64-річний мешканець Борисівки після незаконного вторгнення на територію держави Збройних сил Росії та окупації населеного пункту почав співпрацювати з ворогом.
26 червня чоловік спільно з військовою посадовою особою незаконного органу влади, створеного на окупованій тоді території, взяв активну участь в організації та проведенні заходу, під час якого було оголошено про його призначення на посаду "старости" села.
Встановлено, що порушник виконував у незаконно створеному органі влади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. У жовтні йому заочно повідомили про підозру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чоловіку інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на окупованій території). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо також, що тиждень тому до суду передали справу проти директора ліцею в селі Андріївка Куп‘янського району Харківщини, який забезпечив її при окупації російськими підручниками.