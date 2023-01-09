На Закарпатті відкрився новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

У Закарпатській області відкрився ще один міжнародний пункт пропуску через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення, який працює на базі залізничної станції Рахів для громадян, які прямують до/чи з Румунії залізницею.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що пункт контролю через державний кордон "Рахів" для залізничного пасажирського сполучення працюватиме цілодобово, але лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону, які функціонують в умовах воєнного стану:

"Солотвино – Сігету Мармацієй" . Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

. Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів. "Порубне – Сірет ". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.

". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів. "Дякове – Халмеу" . Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.

. Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів. "Красноїльськ – Вікову де Сус". Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Нагадаємо, що ще донедавна на кордоні з Румунією був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – "Порубне – Сірет", який був надзвичайно завантажений, оскільки знаходиться на маршруті до портів на півдні Європи. 10 листопада після повної перебудови було відкрито пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус", який раніше був місцевим пунктом пропуску і не працював декілька років.