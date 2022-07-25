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На Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю
На Закарпатті повністю зняли обмеження щодо продажу алкоголю в торгових мережах з 23 липня. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області.
Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.
"Рада оборони області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв," - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.
Зазначимо, алкоголь у Харківській області з 20 липня продають у магазинах з 08:00 до 20:00, а у кафе, барах та ресторанах з 08:00 до 22:00.
Раніше у Сумській області також розширили часові рамки продажу алкоголю. Однак, там час, коли торгові точки можуть реалізовувати алкоголь, залежить від міцності напою та місця продажу.