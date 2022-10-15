Національний телемарафон запускає кампанію "Тепла країна"

Марафон "Єдині новини" запускає кампанію "Тепла країна", що допоможе українцям підготуватись до зими та подолати її виклики.

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Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що "Тепла країна" — комплексна інформаційна кампанія, що створюється національним марафоном "Єдині Новини" в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством культури та інформаційної політики України, GIZ та Світовим Банком.

"Цей проєкт про єдність, знання та прості дії, що допоможуть нашій країні вистояти цієї зими у час війни, ворожих обстрілів нашої інфраструктури, завданих втрат нашому житловому та енергетичному комплексу", - йдеться у повідомленні.

Медіагрупи Starlight Media, 1+1 media, Суспільне Мовлення, Inter Media Group та телеканал "Рада" сфокусують свої зусилля на наданні повної та практичної інформації, що допоможе населенню правильно підготувати себе та свої оселі до холодної пори року, знати як діяти в екстремальних ситуаціях, збільшить внесок всіх українців у перемогу на цьому зимовому фронті. Інформаційна кампанія комплексно реалізовуватиметься в ефірі марафону "Єдині новини", в соціальних мережах, зовнішній рекламі та залучатиме лідерів думок і партнерів з державного, міжнародного та приватного секторів.

"Спільно ми надаватимемо українцям інформацію, що допоможе зберегти тепло в оселях та залучатиме всю країну до сталого споживання ресурсів, підтримки держави, армії та один одного. Ми маємо перетворити корисні поради на дії, щоб перемогти цю зиму разом!", - зазначає Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media.

"Тепла країна" об’єднала експертизу й зусилля медійників, держави та міжнародних партнерів. Над кожним матеріалом чи порадою цієї кампанії працювала велика команда небайдужих професіоналів, що прагнуть своїми знаннями, роботою допомогти зберегти тепло в українських оселях та убезпечити країну від ризиків, що можуть стати реальними цієї зими. Ми знаємо, що це будуть складні місяці для нашої країни. Але впевнені, що кампанія продовжить посилюватись новими партнерами, а ми, українці, знову зможемо вистояти завдяки єдності та взаємодопомозі", - наголосила Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media.

Творці "Теплої країни" закликають до підтримки проєкту — у поширенні корисних матеріалів, партнерстві та застосуванні корисних порад у власному побуті. Проєкт відкритий до долучення нових партнерів — з міжнародного, приватного та громадських секторів.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

Зазначимо, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляє, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без перенесення та змін.