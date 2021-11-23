Нацполиция снова проводит обыски у киевских коммунальщиков

Сегодня, 23 ноября, сотрудники Национальной полиции с одобрения Печерского районного суда города Киева на предприятии "Киевкоммунсервис" изъяли копии всех документов.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), коммунальное предприятие сотрудничает со следствием, а правоохранителям предоставлен доступ к вещам и документам, находящимся во владении должностных лиц.

В КГГА отмечают, что обыски и изъятие документов на предприятиях столицы носят постоянный характер.

Так, 17 августа в помещениях коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" уже проводили обыски работники Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Обыски проводились в соответствии с определением Подольского районного суда города Киева с целью отыскания и изъятия вещей, предметов и документов, имеющих значение вещественных доказательств в рамках уголовного производства, что касается, в частности, деятельности контрагентов коммунального предприятия.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба 22 июня провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных денег. При этом в КГГА отметили, что правоохранители четвертый раз приходили в структурное подразделение "Киевпастранса" за теми документами, которые уже были предоставлены по первому требованию.

Напомним, ранее киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Обыски провели в коммунальных предприятиях "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевском городском бюро технической инвентаризации", коммунальной корпорации "Киевавтодор", объединении "Киевзеленбуд", а также департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".