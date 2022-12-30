Найбільше туристів на Новий рік зупинилося у готелях у Львові та Буковелі

На Новий рік готелі у Львові та на гірськолижному курорті Буковель заповнені майже а 70%, в той час як в Одесі всього на 18%. Хоч ціни на номери й зросли власники не очікують прибутків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на дані керівника сервісу готельної аналітики Hotel Matrix Ольги Міщенко.

Зазначається, що на Новий рік готелі у Львові в середньому заповнені на 67%, в той час як на новорічні свята у 2021 році вони були заповнені на 89%.

У Буковелі заброньовані 66% номерів у готелях. Якщо порівнювати з 2021 роком, гірськолижний курорт був заповнений на 97%.

У Одесі ж готелі заповнені всього на 18%.

Власники готелів пояснюють зниження попиту трьома причинами - виїзд частини українців за кордон, відсутність іноземних туристів та зменшення доходів.

Попри низький попит ціни на новорічний номер у карпатських та львівських готелях зросли на 10–30% у гривні, в Одесі ж - на 10-15%.

При цьому власники не очікують прибутків. Так, засновник керуючої компанії та мережі готелів Ribas Hotels Group Артур Лупашко прогнозує, що на новорічні свята його мережа недоотримає 20–30% доходів. Генеральна менеджерка !Fest Hotel у Львові Юліана Татарінова припускає, що можлива різниця доходу у порівнянні з 2021 роком буде на рівні 20%.

Нагадаємо, за даними туроператора Join UP! подорожі всередині України стали популярнішими. Так, кількість бронювань турів всередині країни цього року зросла: у листопаді 2022 року туристи замовили на 10% більше подорожей, аніж за аналогічний період попереднього року.

Також на попит зі сторони українців вказує те, що готелі утримують ціни на різдвяно-новорічні свята. Так, у Яремчі з 30 грудня до 7 січня пропонують розміщення в готелях і по 30, і по 70 тисяч гривень. Пропозицій за 15-20 тисяч гривень також достатньо, хоч і пишуть, як правило, що "залишився останній номер".

Джерело фото: Depositphotos