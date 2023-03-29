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Негода в Києві. Водіїв просять не виїжджати на дороги без потреби
У Києві станом на ранок 29 березня встановлено жовтий рівень небезпечності метеорологічних явищ, у звʼязку з чим водіїв приватного автотранспорту просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці. Про це повідомила пресслужба КМВА.
У столиці спостерігається морозна й дуже вітряна погода. Пориви вітру становлять до 15-20 метрів на секунду. А на дорогах та тротуарах є ожеледиця.
Для усунення наслідків нічного снігопаду та ожеледиці Київавтодор вивів на шляхи столиці понад 150 одиниць спеціальної техніки. Крім того, майже 200 працівників компанії задіяні в ручному прибиранні.
Також працюють комунальники: управляючі компанії вивели на прибирання снігу та криги 220 одиниць техніки та понад 300 працівників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Дороги, тротуари та зупинки транспорту обробляють протиожеледними засобами.
Зазначається, що міський транспорт працює в штатному режимі. Водночас пішоходів просять бути обережними на тротуарах.
Нагадаємо, що напередодні жителів Києва попередили про негоду 29 березня. Тоді водіїв закликали бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватися безпечної дистанції.