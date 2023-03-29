Негода в Києві. Водіїв просять не виїжджати на дороги без потреби

У Києві станом на ранок 29 березня встановлено жовтий рівень небезпечності метеорологічних явищ, у звʼязку з чим водіїв приватного автотранспорту просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці. Про це повідомила пресслужба КМВА.

У столиці спостерігається морозна й дуже вітряна погода. Пориви вітру становлять до 15-20 метрів на секунду. А на дорогах та тротуарах є ожеледиця.

Для усунення наслідків нічного снігопаду та ожеледиці Київавтодор вивів на шляхи столиці понад 150 одиниць спеціальної техніки. Крім того, майже 200 працівників компанії задіяні в ручному прибиранні.

Також працюють комунальники: управляючі компанії вивели на прибирання снігу та криги 220 одиниць техніки та понад 300 працівників.

Дороги, тротуари та зупинки транспорту обробляють протиожеледними засобами.

Зазначається, що міський транспорт працює в штатному режимі. Водночас пішоходів просять бути обережними на тротуарах.

Нагадаємо, що напередодні жителів Києва попередили про негоду 29 березня. Тоді водіїв закликали бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватися безпечної дистанції.