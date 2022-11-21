Неможливо розмінувати. У Херсоні таки підірвуть будівлю СБУ

Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість здійснити її повне розмінування, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Інтерфакс-Україна.

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"Є повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що сьогодні все-таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", – відмітив депутат.

За його словами, російські окупанти залишили в будівлі СБУ таку кількість мін, що немає змоги виконати її повне розмінування.

Принагідно відмітимо, у понеділок, 21 листопада, армія країни-агресора РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона. Є поранені цивільні, їм надають медичну допомогу. Є поранені цивільні, їм відразу почали надавати медичну допомогу.

Нагадаємо також, що перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.