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Неможливо розмінувати. У Херсоні таки підірвуть будівлю СБУ
Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість здійснити її повне розмінування, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Інтерфакс-Україна.
"Є повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що сьогодні все-таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", – відмітив депутат.
За його словами, російські окупанти залишили в будівлі СБУ таку кількість мін, що немає змоги виконати її повне розмінування.
Принагідно відмітимо, у понеділок, 21 листопада, армія країни-агресора РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона. Є поранені цивільні, їм надають медичну допомогу. Є поранені цивільні, їм відразу почали надавати медичну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.