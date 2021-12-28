Netflix ответил на возмущение министра культуры Ткаченко образом украинки в сериале "Эмили в Париже"

Министр культуры Александр Ткаченко 24 декабря написал письмо Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где украинку изображают необразованной и провинциальной.

Как сообщил dev.ua Александр Ткаченко, он уже получил от Netflix ответ на свое письмо.

"Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", — сказал чиновник.

Он считает, что, несмотря на "художественность образа", это формирует негативный имидж Украины за рубежом.

"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", — подчеркнул министр.

Отметим, что в четвертой серии нового сезона сериала "Эмили в Париже" появилась героиня — киевлянка Блондинка Петра. Она познакомилась с главной героиней на курсах французского языка.

Петра ведет себя вульгарно и шокирует главную героину своим невежеством. К тому же киевлянка страдает клептоманией.

Однажды девушки отправились вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском, и тогда Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них.

Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин. На что Петра ответила по-украински: "Ти шо, здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують".

Первый сезон сериала "Эмили в Париже" вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал сценарист сериала "Секс и город" Даррен Старр. Лента сразу стала одной из самых популярных на Netflix, но получила много критики за стереотипное изображение французов.

Напомним, сеть взорвалась негативными отзывами о сериале "Эмили в Париже". Пользователи возмущаются тем, как Netflix показал миру девушку из Украины и какими чертами характера наделили героиню.

Отметим, новость о том, что Netflix в Украине снижает расценки, с большим интересом встретило огромное количество украинских зрителей. У этого видеосервиса в нашей стране образовалась немалая армия поклонников: уже около 100 тысяч регулярных подписок и около 20 тысяч периодических.