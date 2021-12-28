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Общество
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Netflix ответил на возмущение министра культуры Ткаченко образом украинки в сериале "Эмили в Париже"

Netflix ответил на возмущение министра культуры Ткаченко образом украинки в сериале "Эмили в Париже"
В четвертой серии нового сезона сериала "Эмили в Париже" появилась героиня — киевлянка Блондинка Петра

Министр культуры Александр Ткаченко 24 декабря написал письмо Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где украинку изображают необразованной и провинциальной. 

Как сообщил dev.ua Александр Ткаченко, он уже получил от Netflix ответ на свое письмо.

"Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", — сказал чиновник.

Фото 2 — Netflix ответил на возмущение министра культуры Ткаченко образом украинки в сериале "Эмили в Париже"

Он считает, что, несмотря на "художественность образа", это формирует негативный имидж Украины за рубежом.

"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", — подчеркнул министр.

Отметим, что в четвертой серии нового сезона сериала "Эмили в Париже" появилась героиня — киевлянка Блондинка Петра. Она познакомилась с главной героиней на курсах французского языка.

Петра ведет себя вульгарно и шокирует главную героину своим невежеством. К тому же киевлянка страдает клептоманией.

Однажды девушки отправились вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском, и тогда Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них.

Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин. На что Петра ответила по-украински: "Ти шо, здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують".

Первый сезон сериала "Эмили в Париже" вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал сценарист сериала "Секс и город" Даррен Старр. Лента сразу стала одной из самых популярных на Netflix, но получила много критики за стереотипное изображение французов.

Напомним, сеть взорвалась негативными отзывами о сериале "Эмили в Париже". Пользователи возмущаются тем, как Netflix показал миру девушку из Украины и какими чертами характера наделили героиню.

Отметим, новость о том, что Netflix в Украине снижает расценки, с большим интересом встретило огромное количество украинских зрителей. У этого видеосервиса в нашей стране образовалась немалая армия поклонников: уже около 100 тысяч регулярных подписок и около 20 тысяч периодических. 

Автор:
Светлана Манько