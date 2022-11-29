"Незважаючи на всі перепони, на всіх ворогів - ми продовжуємо нашу роботу" — Павелко показав, що перебуває в УАФ

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Президент УАФ Андрій Павелко до якого сьогодні суд застосував запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 9,8 млн перебуває зараз на робочому місці. Проводить наради з віце-президентами УАФ, зокрема, з питань підготовки заявки України на ЧС-2030. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті. Після успішної ізоляції російських команд на міжнародній арені, чого ми домоглися спільно з УЄФА і ФІФА навесні цього року, ми рухаємось до втілення наступної мети – компенсації збитків, яких завдав нашому футболу російський агресор. Щойно в Будинку футболу разом з першими віце-президентами УАФ Олексієм Михайличенком, Анатолієм Демяненком, Аланом Плієвим і Вадимом Костюченком обговорили питання розгляду відповідного позову УАФ в ЄСПЛ. Віримо в успіх цієї справи!

Не менш важливе питання – підготовка заявки на проведення спільно з Іспанією і Португалією ЧС-2030. Продовжуємо активну взаємодію в цьому напрямку з нашими іспанськими і португальськими колегами. Не зважаючи на численні перешкоди, які нам створюють зовнішній ворог і їх місцеві посіпаки, ми обов’язково досягнемо успіху в обох цих проектах! Тому що віримо в ЗСУ і перемогу України! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава України!", - написав Андрій Павелко.

Нагадаємо, що адвокати УАФ заявили про намір оскаржити застосований до Павелка запобіжний захід. Згодом також стало відомо про те, що визначена судом застава за президента Асоціації внесена.

Ідентична застава внесена була і за генсека УАФ Юрія Запісоцького.

Обидва напередодні отримали підозри у проваджені стосовно будівництва заводу з виробництва штучної трави. Однак ця справа раніше була вже розслідувана, і САП тоді заявив про відсутність у ній доказів вини Павелка.

"Реанімацію" цієї старої справи та фальсифікацію в ній матеріалів, про що заявляли адвокати УАФ, пов’язують з проросійськими політиками.