Новим тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська Лавра" став Максим Остапенко: що про нього відомо

Обов'язки гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" виконуватиме Максим Остапенко. Раніше він очолював заповідник "Хортиця".

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що 14 квітня міністр культури Олександр Ткаченко підписав наказ про призначення Максима Остапенка новим виконувачем обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Повідомляється, що Максим Остапенко - фахівець в галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об'єктів підводної спадщини. Був очільником Національного заповідника "Хортиця".

Новий в.о. гендиректора також є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".

"З початку повномасштабного вторгнення Росії, науковець став до лав Збройних Сил України. Нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Декілька днів представники УПЦ МП блокували роботу комісії, яка має провести процес передачі майна заповідника державі. Однак 12 квітня вона все ж почала працювати й зафіксувала пошкодження одного з корпусів.

Поліція у звʼязку з подіями в Лаврі розпочала кілька кримінальних проваджень. Зокрема, вони стосуються пошкодження вищезазначеного корпусу та перешкоджання роботі журналістів.