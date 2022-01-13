Нужно только подмигнуть: в "Дії" запустили обновленную цифровую подпись

В приложении государственных услуг "Дія" обновили цифровую подпись, которая необходима для генерации документов. Теперь чтобы воспользоваться услугой "Дія.Підпис", не нужно крутить головой, достаточно один раз моргнуть.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что украинцы в основном использовали "Дія.Підпис", когда генерировали Covid-сертификат в "Дії". При этом ее еще можно использовать для подписания любых PDF-документов, например, контрактов, заявлений на отпуск, договоров аренды и т. д.

По словам министра, главное преимущество "Дія.Підпис" — не нужно ходить в госорганы для этого.

"Представляем обновленный "Дія.Підпис"! Теперь не нужно крутить головой, а лишь один раз моргнуть — и все, вы подтвердили личность и подписали документ", — сказал Федоров.

Отметим, именно из-за сложности получения цифровой подписи в "Дії" его отменили для генерации Covid-сертификатов. С октября упростили процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи.

Федоров добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы внедрить десятки новых услуг. Накануне из-за скачка цен на продукты власти предложили давно забытый метод — продуктовые карточки, но на этот раз электронные, через приложение "Дія".

Приложение уже протестировано благодаря стартовавшей 19 декабря 2021 года программе "е-Поддержка", в рамках которой государство заявило о выплате каждому обратившемуся через "Дія" вакцинированному украинцу 1000 грн, которые можно потратить лишь на определенные виды товаров и услуг.