Окупанти грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку", - розвідка

"Штурмовики" зі складу загонів "шторм-z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку". Дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії.

"Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в "невідомому напрямку"", - підкреслили у розвідці.

Там додають, що дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових, які воюють в Україні.

Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

Нагадаємо, держава-агресор РФ перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот "z" до так званого "добровольчого корпусу". Штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.