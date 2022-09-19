Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях і обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам

Російські загарбники не полишають спроб поповнити свої війська чоловіками з тимчасово окупованих територій. Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.

Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції".

Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.

Окрім цього на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення. Представники окупаційної адміністрації розповіли про "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі".

Раніше в розвідці повідомили, що підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.